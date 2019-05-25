HABER

Antalya merkezli İzmir’de iskele fabrikasına sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Antalya ve İzmir’de düzenlenen sahte içki operasyonunda yaklaşık 200 bin bos sise, 100 binden fazla kapak ve bandrol ele gecirildi.

Antalya ve İzmir’de düzenlenen sahte içki operasyonunda yaklaşık 200 bin bos sise, 100 binden fazla kapak ve bandrol ele gecirildi. Şüphelilerin İzmir’de kiraladıkları iskele fabrikasında sahte içki ürettikleri ve bugüne kadar yakalanan en büyük imalathanelerden biri olduğu belirtildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.
Turizm sezonunun açılmasıyla bu sektörde faaliyet gösteren işletmeleri ve turizmi hedef alan çıkar amaçlı suç gruplarına yönelik iki aydır sürdürülen planlı ve teknik takipli çalışma kapsamında İzmir’deki fabrikada sahte içki üretildiği ve kamyonlarla Antalya’ya getirildiği tespit edildi.
Soruşturmayı genişleten ekipler İzmir’deki imalathane ve depolar ile Antalya’daki bu içkilerin satıldığı yerleri belirlendi.
Antalya ve İzmir emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, İzmir’de 4 dönüm alana kurulu iskele yapımında kullanılan fabrikayı kiraladıktan sonra sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzemeyi zaman içerisinde imalathaneye getirdikleri ve sahte içki imalatı için hazırlık aşamasını tamamlayarak üretime geçtikleri belirlendi.
Fabrikada yapılan aramada Transpalet (taşıma aracı), şişe doldurma, etiketleme ve kapaklama makinesi, binlerce litre sahte alkol, çok sayıda alkollü içki şişe etiketi, 200 bin boş içki şişesi ve içki yapımda kullanılan 100 binden fazla şişe kapağı, bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tankları ele geçirildi.
Polisin operasyon yaptığı fabrikanın bu güne kadar yakalanan en büyük sahte içki imalathaneleri arasında yer aldığı belirtildi.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandıBaklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.