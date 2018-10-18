Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyon: 22 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları' ileri sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya, Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, bu tabancalara ait 375 mermi, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, bu tüfeklere ati çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

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