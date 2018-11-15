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Antalya merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak ve polisin uygulama noktalarından kurtulmak için telsiz kullandıkları öğrenildi

Antalya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki lüks eğlence merkezlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya, Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 252 gram kokain, 20 gram esrar, 2 el telsizi, bir ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen 10 bin 805 lira ve 2 bin 217 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin el telsizlerini teknik takibe yakalanmamak ve polisin yol uygulaması yaptığı yerleri birbirlerine haber vermek amacıyla kullandıkları öğrenildi.

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Antalya Emniyet gözaltı uyuşturucu operasyonu

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