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Antalya-Mersin karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

31.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesini Mersin’in Anamur ilçesine bağlayan D-400 karayolu, yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu trafiğe kapandı.D-400 karayolunun 53.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesini Mersin’in Anamur ilçesine bağlayan D-400 karayolu, yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu trafiğe kapandı.
D-400 karayolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Karayolu saatlerce ulaşıma kapanırken, Mersin istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Olay yerinde çalışmaları inceleyen Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düşerek yolu kapattığını söyledi. Kayaların büyük olması nedeniyle yolun açılmasının zaman alabileceğini belirten Şener, “Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah beterinden korusun” dedi.

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