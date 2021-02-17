HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı

17.02.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’dan Mersin’e giden tır, virajı alamayınca devrildi.

Antalya’dan Mersin’e giden tır, virajı alamayınca devrildi. Devrilen tırdan ayrılan dorse yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken, 2 saat boyunca trafiğe kapalı olan yol ekiplerin dorseyi kaldırması ile tekrar açıldı.
Olay, Alanya-Anamur yolu Yavşana mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye gör, Antalya’dan Mersin istikametine giden Mercedes marka 27 ADT 086 plakalı tır, dün akşam saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayıp devrildi. Tırın arkasında bulunan dorse yola savruldu. Dorse trafiğin 2 saat boyunca kapanmasına sebep olurken, Alanya-Anamur yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Anamur’dan gelen 2 adet vinçle 2 saat süren çalışma sonucunda yolu kapatan dorse kaldırılırken, çalışma süresince Anamur Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Bölge ekibi yol güvenliğini sağladı. Dorsenin kaldırılması ile yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacakİstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: AFAD duyurdu! Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde durum tersine dönebilir'

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 'İki hafta içinde tersine dönebilir'

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.