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Antalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

ANTALYA, milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi oldu.

Antalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi oldu. Bu yıl kentte 12 düğün yapan Hintliler, gelecek yıl için şimdiden rezervasyonlarını tamamladı.
Hintli aileler, masalsı düğünler için Antalya'yı tercih ediyor. Antalya'da bu yıl 12 büyük Hint düğünü yapıldı. En düşük bütçeli düğünde dahi 500 bin dolar döviz bırakan Hintli aileler, kentin eşsiz doğası, denizi ve otellerini sevdi. 'Her şey dahil' sisteme de bayılan Hintli aileler, bu sistemi ilk duyduklarında çok anlam veremedi.
Organizasyon şirketi Inventum Global'in yönetici ortağı Bünyat Özpak, sabit ücret karşılığında otelde, konaklama yiyecek ve içecek dahil, her türlü imkandan faydalanabilecekleri konusunu anlatmakta oldukça güçlük çektiklerini belirtti. Bünyat Özpak, “Her şey dahil sistem onların arayıp bulamadığı bir şey. Bizim 'her şey dahil' dediğimiz konsept, onların daha önce görmediği bir şey. Maliyetlerimizi çok iyi ayarladık. Şaşırıyorlar duyduklarında" dedi.
Hintli ailelerin yaşamları boyunca en önem verdikleri etkinliğin düğün olduğuna dikkati çeken Özpak, ailelerin sırf düğün için çocuklarının doğumundan itibaren birikim yapmaya başladığını söyledi. Düğünlerin çok gösterişli olmasının nedenini de buna bağlayan Özpak, Hindistan'da her hafta yüzlerce düğün olduğunu kaydetti. Antalya'nın da son zamanlarda yıldızının parladığını aktaran Özpak, Hintlilerin baharat ve renklere aşırı düşkünlükleri olduğunu belirtti. Özpak, bu nedenle Hint düğünlerinde Hindistan'dan tonlarca yiyecek ve baharatla birlikte özel aşçılar getirdiklerini anlattı.
2019 YILINDA 45 DÜĞÜN PLANLANIYOR
Bünyat Özpak, bu yıl içinde 2019 için ön ödemeli rezervasyonları da aldıklarını belirterek, şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyledi. 11 düğünün rezervasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Özpak, “25 düğünle ilgili de sıcak bir şekilde görüşüyoruz. Ödemesini aldığımız düğünlerden birkaçı çok önemli. Öyle ki; duyulduğunda yer yerinden oynayacak. Dünyaca ünlü bir iş adamının düğünü bu. Seneye bir aksilik olmazsa 40-45 düğün yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
HİNTLİLER VİZEDEN ŞİKAYETÇİ
Hint düğünlerini turizme kazandırmak için çok çaba harcadıklarını belirten Bünyat Özpak, genel olarak gidişattan memnun olduklarını, aşamadıkları bazı sorunlar olduğunu da söyledi. Özellikle Hintlilerin Türkiye'ye gelişinde uygulanan vizenin büyük sorunlar ve ekstra zaman kaybına neden olduğuna dikkati çeken Özpak, “Hintlilerden beklenti içindeyiz, ancak onlara vize uyguluyoruz. Hintliler bu durumdan şikayetçi. Hintli turistlerden daha yüksek iş ve turizm alanında bir şeyler yapmak istiyorsak ya vizeleri kaldıralım, ya da Çin'e uyguladığımız gibi elektronik vizeye geçmemiz lazım" dedi.

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Antalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresiAntalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresiAntalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresiAntalya, milyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi

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