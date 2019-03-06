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Antalya Moda Haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

"Antalya Moda Haftası-Fashion Week" kapsamında düzenlenen defilede 30 manken podyuma çıktı

Antalya'da moda haftası etkinliği kapsamında düzenlenen defilede, ilkbahar yaz kreasyonları beğeniye sunuldu.

Bir organizasyon şirketince düzenlenen "Antalya Moda Haftası-Fashion Week"in ilk gününde, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde defile yapıldı. Defilede moda tasarımcıları Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nilüfer Korkmaz imzasını taşıyan modeller sergilendi.

Antalya, İstanbul ve yurt dışından 30 manken tarafından izleyenlerin beğenisine sunulan ürünler, etkinliğe katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Katılımcıların ünlü modacılarla bir araya gelme imkanı yakalayacağı "Antalya Moda Haftası-Fashion Week" 8 Mart'ta sona erecek.

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