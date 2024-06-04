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  4. Antalya, Muğla ve Bursa'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

Antalya, Muğla ve Bursa'da orman yangını! Ekipler seferber oldu

04.06.2024 16:25
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Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde otluk alanda başlayan yangın, bölgedeki ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ise kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor. İşte detaylar...

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'ya bağlı Hacıaliler Mahallesi’nde, saat 15.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü kara ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Seralara ve yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle havadan da müdahale kararı alındı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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BURSA'DA ORMAN YANGININA 6 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor. Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, dik ve engebeli arazinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini, ekiplerin arazöz ve iş makineleri ile yolu açarak ilerlediğini kaydetti.

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Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz ise yangının Topuk Mahallesi'ndeki krom madenlerinin bulunduğu bölgenin üst kısmında başladığını söyledi. Yangının hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını belirten Yılmaz, "Çok hızlı müdahale var ancak rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor" dedi.

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2000 YILINDA 20 EV YANMIŞTI

Aynı bölgede 2000 yılının Nisan ayında çıkan ve 1000 hektarlık alanda etkili olan yangında alevler yerleşim yerine sıçramış, Göktepe Mahallesi'nde 20 ev yanarken, 300 küçük ve büyükbaş hayvan da ölmüştü.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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