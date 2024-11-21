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  4. Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

21.11.2024 16:17
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Antalya'nın 6 ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

ANTALYA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz."

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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