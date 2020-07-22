HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya’nın Alanya ilçesinde iğrenç olay! Asansörde darp edip cinsel istismarda bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde iğrenç olay! Asansörde darp edip cinsel istismarda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 18:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu şahıs tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde iğrenç olay! Asansörde darp edip cinsel istismarda bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda uyruklu A.V.D. (68) asansörde karşılaştığı A.G.Y.'yi (13) darp ederek cinsel istismarda bulundu.

AĞLAYARAK AİLESİNE BİLDİRDİ

Asansörden inen A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.’yi adresinde gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

Eşini defalarca bıçakladı, 'intihar etti' diyerek...

Pınar'ın katili Cemil Metin Avcı'dan kan donduran ifade! Her satırı korkunç

Pınar'ın katili Cemil Metin Avcı'dan kan donduran ifade! Her satırı korkunç

Maske cezası kesilince muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Maskeden ceza kesilince muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Bozkırın nazar boncuğu Gökpınar Gölü sualtı güzelliğiyle hayran bıraktı

Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Zeynep'in katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu için istenen ceza belli oldu!

Dövdükten sonra bıçaklayarak öldürmüştü! İşte istenen ceza

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.