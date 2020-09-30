Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin dalgalı deniz keyfi

Alanya'da hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü günde yerli yabancı birçok turist plajlara akın etti. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen tatilciler, sıcak havada denize girerek serinledi. Rüzgarın da hafif etkili olduğu günde tatilciler dalgalı olmasına rağmen denizin keyfini çıkardı. Yerli yabancı birçok turist, eylül ayının sıcak geçen son gününde dalgalarda eğlendi.

'HERKES BİZİ BİLİNÇLENDİRİYOR'

Alanya'ya ilk kez gelen ve özellikle denizi ve havasını çok beğenen Kazak uyruklu Zura Kabdrasheva (34), Alanya'yı çok sevdiğini belirtti. Kabdrasheva, Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşurken, "Alanya'ya ilk kez geldim ve burası çok güzel. Buranın çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum ve denizi çok mükemmel. Burada alınan koronavirüs tedbirleri çok iyi. Gazete ve magazin dergilerinden de hep görüyoruz. Herkes bizi bilinçlendiriyor" dedi.

'HERKESİN MASKE TAKMASI GEREKİYOR'

Alanya'da bazı turistlerin maske takmadığını anlatan Kabdrasheva, herkesin dikkat etmesi gerektiğini ifade ederken, "Kendilerini ilgilendiren bir durum ama tabii ki takmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem bizim sağlığımız için takmaları gerekiyor. Mesela markete gittiklerinde falan takmaları gerekiyor" diye konuştu.