Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç kaza! Yolcular, çaya uçtu

Çarpışmanın etkisiyle araçlar çaya yuvarlanırken, sürücü Mehmet Davut (72), Fatma Davut (67) ve Fatma Davut Gencer (44) ile kamyonetin sürücüsü Muzaffer Ağır (55) ve beraberindeki iki Afgan uyruklu işçi çaya savruldu.

Olayı görerek jandarma ve sağlık personeline haber veren Yüksel Salman, “Ben serada çalışırken bir ses duydum. Duymamla beraber hemen koştum. Kaza yerine geldiğim zaman kamyon ve binek arabanın aşağı uçtuğunu gördüm. Binek arabanın içerisindeki insanlar yaralılar vardı. Bağırıyorlardı. Koşarken hemen 112’yi aradım 112 de çabuk geldiler. Onun dışında baktığımız zaman tehlikeli bir durum var itfaiye gelene kadar sağlık ekipleri gelene kadar müdahalede bulunmadık” dedi.