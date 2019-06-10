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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklandı. Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, "Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" dedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Gazipaşa Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi’nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP’li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP’li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KONUYU OLUMLU BULDUKLARINI SÖYLEDİ

Oylamada Başkan Yılmaz’la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP’li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti’li ve MHP’li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

’DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye BaşkanıÿYılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu. (DHA)

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antalya gazipaşa suriyeli plaj yasağı

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