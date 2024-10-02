Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'nın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Ünlü plajları, antik kentleri, eğlence mekanları, doğal alanları ile turizm cenneti olarak nitelendirilen Antalya’da bağ ve palamut salatası gibi yöresel lezzetlerin tadına bakılabilir. Şehrin Elmalı leblebisi, Finike portakalı, tirmis gibi bölgeye özgü gıda ürünleri mevcuttur. Ayrıca bu ilden tuz lambası, zeytinyağlı bakım ürünleri ve Döşemealtı halısı gibi el yapımı hediyelikler satın alınabilir. Antalya’yı ziyaret eden kişilerin mutlaka uğradıkları rotalar arasındaysa Termessos Kaplıcaları, Atatürk Evi ve Müzesi, Konyaaltı Plajı gibi yerler sıralanır.

Antalya’nın yöresel ürünleri nelerdir?

Denizi, doğal alanları ve tuz mağaraları ile meşhur olan Antalya’dan satın alınması önerilen pek çok hatıra eşyası mevcuttur. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bu ile giden kişilere şile bezinden yapılan eşarp ve elbise gibi ürünlere göz atmaları tavsiye edilir. Buna ek olarak Antalya temalı magnetler, kartpostallar, şehrin doğal mekanlarını temsil eden biblolar da sıklıkla satın alınan ürünlerdendir. Antalya’da alışveriş turuna çıkıldığında tuz lambası, seramik ürünler ve organik zeytinyağlı sabunlar da incelenebilir. Şehri ziyaret edenlerin göz atabilecekleri diğer hediyelik seçenekleri ise şu şekilde sıralanmıştır:

Hasır şapka, çanta ve terlikler

Doğal taştan yapılan bilezik ve tespihler

Doğal zeytinyağı, tirmis, Finike portakalı, Elmalı leblebisi

Bölgeden toplanan üzümlerden elde edilen yerel içecekler

Lavanta ve gül içerikli bakım ürünleri

Turunçgillerden yapılan marmelat ve reçel çeşitleri

Yöresel desenlere sahip olan dokuma kilim ve halılar

Bakır süs eşyaları, Bademli kaşığı, Döşemealtı halısı

Su kabağı, serik bıçağı ve Fığla bardağı gibi yerel eşyalar

Antalya’nın yerel mutfağına özgü tarifler hangileridir?

Türkiye’nin güneyinde konumlanan Antalya ilinin mutfağı; deniz ürünleriyle hazırlanan ana yemekler, meze çeşitleri ve hamur işi tarifleri bakımından oldukça zengindir. Antalya denildiği zaman hemen akla gelen lezzetler arasında bölgeye özgü piyaz, kabak tatlısı, hibeş ve biber dolması öne çıkar. Ayrıca yörük kebabı, Alanya usulü gülüklü çorba ve tarator sosu da şehrin öne çıkan tariflerindendir. Bu şehre giden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği bilinen diğer yöresel lezzetler ise aşağıdaki gibidir:

Cevizli biber dolması, holuşka, kırmızı tavuk

Kulak çorbası, bağ salatası, öküz helvası

Ispanaklı kuru börek, kokoşka, gazel böreği

Tavuk çorbası, lorlu biber dolması, kızıl sulu et

Kaburga dolması, domates civesi, Toros salatası

Arap kadayıfı, sütlü buğday çorbası, ekşili tavuk dolması

Cillincop, tavuk güveci, tepsi fırın kebabı

Mıhlı kıymalı yumurta, yelten tarhanası, tahinli patlıcan közlemesi

Kemal paşa peltesi, gülgas, kıvrım

Mantar böreği, yuvalak, bıldırcın mıhlası

Elmalı usulü but kızartma, Toros böreği, palamut salatası

Borana, balık ekşilemesi, babata

Antalya’nın meşhur yerleri nelerdir?

Türkiye’de turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya ilinin antik yerleri, doğal alanları ve tarihi mekanları son derece popülerdir. Şehirde Alanya, Elmalı, Finike, Manavgat, Kepez ve Kumluca gibi turistik ilçelere gidilmesi mümkündür. Bu ile giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği noktalar arasında ise Kurşunlu ve Düden şelaleleri, Hadrian Kapısı, Antalya Akvaryumu öne çıkar. Şehrin dört bir yanını keşfetmek isteyen kişilere aşağıda sıralanan meşhur gezi duraklarını incelemeleri önerilir: