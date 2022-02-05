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Antalya’nın tek Yahudi mezar taşı! Dikkat çeken yazı: Ölümü, günahlarına kefaret olsun

05.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten bugüne sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Antalya, içerisinde farklı din, ırk ve birçok kültürü de barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise yakın tarihe bakıldığında Antalya Yahudi cemaati. Antalya Arkeoloji Müzesi bahçesinde sergilenen İbranice yazılı mezar taşı ise tek olması ile dikkat çekiyor. İbranice yazıtlı mezar taşının Türkçe çevirisinde, ''Bedeni burada yatıyor fakat ruhu yükseklere çıktı. Ölümü, günahlarına kefaret olsun'' yazıyor.

Antalya’nın tek Yahudi mezar taşı! Dikkat çeken yazı: Ölümü, günahlarına kefaret olsun

Antalya’da 20. yüzyılın başında yapılan nüfus sayımına göre 235 kişiden oluşan Yahudi cemaatinden bugüne somut olarak yalnızca bir mezar taşı kaldı. 2009 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan birkaç tarihi eser ile birlikte Antalya Arkeoloji Müzesi’ne taşınan mezar taşındaki İbranice yazılar Türkçe’ye çevrildi. Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, müze bahçesinde sergilenen mezar taşına ilişkin, “Yazıtın üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda bu parçanın 18 Kasım 1905 yılında vefat eden Haham Raphael Moshe’e ait olduğu anlaşıldı. Müzemizde bu türde başka örnek parça yok” dedi. Kent tarihi açısından büyük önem taşıyan mezar taşı, getirildiği tarihten itibaren İbranice çalışmalara ve bilimsel makalelere konu oldu.

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HAHAM RAPHAEL MOSHE'E AİT

Mezar taşı hakkında bilgi veren Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Mezar taşı, İbranice yazıtlı. 2009 yılında Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün bahçesinde yer alan birkaç tane mimari parça vardı. Onlarla birlikte alıp müzeye getirdik. Yazıtın üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda bu parçanın 18 Kasım 1905 yılında vefat eden Haham Raphael Moshe’e ait olduğu anlaşıldı. Müzemizde bu türde başka örnek parça yok. Mezar taşı, İbranice yazıt çalışan araştırmacılar tarafından ilgi çekiyor. O anlamda gelip yazıt üzerinde çalışan, bilimsel yayın yapan araştırmacılar mevcut. Herkese gelip mezar taşını ve müzede bulunan diğer parçaları görmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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''ÖLÜMÜ GÜNAHLARINA KEFARET OLSUN''

İbranice yazıtlı mezar taşının Türkçe çevirisi ise şöyle: ''Gerçek yargıca selam olsun. Bedeni burada yatıyor fakat ruhu yükseklere çıktı. Raphael Moshe Şohami, mekanı cennet olsun. Musa, 20 Hişvan 5666 Şabat arifesinde vefat etti. Ölümü, günahlarına kefaret olsun.''

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(İHA)

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