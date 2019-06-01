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Antalya Okçular Tekkesi kemankeşleri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar: - "Maalesef İslamofobi oluşturanlar, aslında İslam ahlakını iyi anlayamamış bireylerdir. Bize düşen görev ise sadece İslamiyet'i doğru yaşamaktır. İnandığını anlatmaktan çok inandığını yaşamaya gayret eden bir nesil, en büyük duamızdır"

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, İslamofobiyi oluşturanların aslında İslam ahlakını iyi anlayamamış bireyler olduğunu belirterek, "Bize düşen görev ise sadece İslamiyet'i doğru yaşamaktır. İnandığını anlatmaktan çok inandığını yaşamaya gayret eden bir nesil, en büyük duamızdır." dedi.

Okçular Tekkesi kemankeşleri, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi.

Uçar, burada yaptığı konuşmada, Antalya Okçular Tekkesi olarak Türkiye'de ilk defa bir gençlik spor kulübünün, uluslararası düzeyde sertifikası geçerli olan diplomaları ile hafızlık ve kemankeşlik programı başlattığını söyledi.

Programı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Konyaaltı Müftülüğünce ortaklaşa gerçekleştirdiklerini anlatan Uçar, şunları söyledi:

"Antalya Okçular Tekkesi'ni kurarken milletimize bir söz verdik, sporda Batı'nın pençesinden kurtulup özümüze döneceğimize, şüphesiz teknoloji ve ilmi de en yüksek seviyede kullanarak geleceğimize, kendini ve atasını bilen güçlü nesiller yetiştireceğimizi belirttik. Hafızlık kursu kemankeşlerimizden bazılarının robotik kodlama dersini tekkemizde ücretsiz aldığını ve geçtiğimiz hafta engellerden kaçan özel bir robot yaptıklarını gururla paylaşmak isterim."

Antalya Okçular Tekkesi olarak sadece ezber yapan değil, güzel kelamın anlamını ve yaşama entegre edilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Uçar, "Maalesef İslamofobi oluşturanlar aslında İslam ahlakını iyi anlayamamış bireylerdir. Bize düşen görev ise sadece İslamiyet'i doğru yaşamaktır. İnandığını anlatmaktan çok inandığını yaşamaya gayret eden bir nesil, en büyük duamızdır." ifadelerini kullandı.

62 kemankeşin, hafız olma arzusu ile kendilerine başvurduğunu belirten Uçar, 8-7 yaş arası 30, 18 yaş üzeri ise 32 kemankeşin etkinliklere katıldığını bildirdi.

Gerçek bir kemankeşin; iradesine sahip çıkan, kendini ve nefsini yönetebilen, kendi belirlediği hedeflere ulaşabilen kişiler olduğunu aktaran Uçar, "Hizmet etmek zor, karalamak çok kolaydır. Hayra engel olmaya çalışan, vatan için bir ağaç bile dikmemiş, kendini hizmet eden diğer insanlar üzerinden var etmeye çalışanları esefle kınıyorum. Ülkemizi çok seviyoruz ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uçar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Kepez Belediyesi Hakan Tütüncü'ye, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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Antalya Kemankeşler Okçular Tekkesi Sümeyye Gamze Uçar

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