Antalya Okçular Tekkesi kemankeşleri iftarda buluştu

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, İslamofobiyi oluşturanların aslında İslam ahlakını iyi anlayamamış bireyler olduğunu belirterek, "Bize düşen görev ise sadece İslamiyet'i doğru yaşamaktır. İnandığını anlatmaktan çok inandığını yaşamaya gayret eden bir nesil, en büyük duamızdır." dedi.

Okçular Tekkesi kemankeşleri, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi.

Uçar, burada yaptığı konuşmada, Antalya Okçular Tekkesi olarak Türkiye'de ilk defa bir gençlik spor kulübünün, uluslararası düzeyde sertifikası geçerli olan diplomaları ile hafızlık ve kemankeşlik programı başlattığını söyledi.

Programı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Konyaaltı Müftülüğünce ortaklaşa gerçekleştirdiklerini anlatan Uçar, şunları söyledi:

"Antalya Okçular Tekkesi'ni kurarken milletimize bir söz verdik, sporda Batı'nın pençesinden kurtulup özümüze döneceğimize, şüphesiz teknoloji ve ilmi de en yüksek seviyede kullanarak geleceğimize, kendini ve atasını bilen güçlü nesiller yetiştireceğimizi belirttik. Hafızlık kursu kemankeşlerimizden bazılarının robotik kodlama dersini tekkemizde ücretsiz aldığını ve geçtiğimiz hafta engellerden kaçan özel bir robot yaptıklarını gururla paylaşmak isterim."