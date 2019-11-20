HABER

Antalya Otobüsçüler Odası’ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğa uygulanan şiddet olayını tasvip etmediklerini söyledi.Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğun otobüs şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Antalya Otobüsçüler Odası’ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğa uygulanan şiddet olayını tasvip etmediklerini söyledi.
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüsün arkasına asılarak yolculuk yapan patenci çocuğun otobüs şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Paten kayan çocukların zaman zaman şehiriçi yolcu otobüslerinin arkasına tutunarak yolculuk yaptığını dile getiren Arslan, "Antalya Emniyet Müdürlüğüne bu durumu bildirdik. Tabii yakalanamadığı için cezai işlem şimdiye kadar uygulanamadı. Olayı tasvip etmiyoruz. Şoför 2-3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş. Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı" diye konuştu.
Çocuğun ailesinin şikayetçi olması durumunda şoförün suçlu olup olmadığının Antalya Büyükşehir Belediyesindeki komisyonca incelenip ceza alabileceğini belirten Arslan, patenle araçların arkasına tutunan çocukların vatandaşlar tarafından uyarılmaları, ailelerin de bu konuda çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Dün akşam Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde otobüs şoförü, araca tutunan 3 çocuktan birini tokatlayarak dövmüştü. Esnafa da tepki gösteren şoför, çevredekiler tarafından tartaklanmıştı.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Trakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz heyecanıTrakya’da 286 milyar metreküplük doğalgaz heyecanı
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: 24 saat içinde yakalanacak

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia!

Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı... "Eşim beni fuhuşa zorluyordu"

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Atış poligonunda kalbine ateş ederek intihar etti

İstanbul'da poligonda korkunç olay

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Tecavüz girişimi iddiasına emniyetten açıklama

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence! Soruşturma başlatıldı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.