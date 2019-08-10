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Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.  Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine incelediği İzmir'den gönderilen valizin içinde 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı ele geçirildi.
Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, bir valiz polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine valizi inceleyen polis, içinde yılan olduğunu tespit etti. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede hayvanın 2,20 metre uzunluğunda boa yılanı olduğu belirlendi. Görevliler, bir süre sonra yılanı teslim almaya gelen ismi açıklanmayan kişinin ifadesine başvurarak, bu ve benzeri hayvanların beslenmesinin, bulundurulmasının ve satılmasının yasak olduğu hakkında bilgi verdi.
6 BİN 500 TL CEZA
Kaçak yollarla Antalya'ya getirilen boa yılanına el konularak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne yedi emin senedi ile teslim etti. Yılanı almaya gelen kişi hakkında da '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18/1 maddesi gereğince 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları bulundurma' suçundan 6 bin 500 TL para cezası kesildi.

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Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildiAntalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildiAntalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi

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