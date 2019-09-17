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Antalya polisi tarafından her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Antalya’da 13 yaşındaki Derya Hınıl’dan 5 gündür haber alınamıyor.Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan 13 yaşındaki Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı.

Antalya’da 13 yaşındaki Derya Hınıl’dan 5 gündür haber alınamıyor.
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan 13 yaşındaki Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. En son yakındaki evinin yakınındaki bir marketten alışveriş yapan Derya’dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine aile, kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurarak, Hınıl’ın bulunması için çalışma başlattı. Aile bireylerinden ağabey Mehmet Hınıl, kardeşini bulabilmek içim kentin değişik yerlerine kayıp ilanı astı.
"Kaçırıldığını düşünüyoruz"
Günlerdir kardeşini aradığını belirten Mehmet Hınıl, “Kardeşim hiç böyle yapmazdı, hayatından endişe ediyoruz. Hemen polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bende kendi imkanlarımla el ilanı bastırıp her yere asarak kardeşimi arıyorum. Kardeşim cep telefonu kullanmıyor, kaçırıldığını düşünüyoruz. Evimizin yakınındaki büfede çalışıyordu. Kimliği, çantası,eşyaları evde. Market ve sitenin son görüntüleri yansımış. Günlerdir kardeşimi arıyorum, görenlerin, duyanların polise bilgi vermesini istiyoruz” dedi.

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