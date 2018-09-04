Antalya polisinden eğlence merkezlerine denetim

Antalya'da narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 12 eğlence merkezinde denetim yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 106 polis memuru ve 2 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kemer ilçesindeki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Ekipler, 12 eğlence merkezindeki 213 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işyeri ile kimliksiz yabancı işçiler çalıştırdığı tespit edilen bir iş yerine işlem yapıldı.

