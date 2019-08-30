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Antalya Sağlık Müdürlüğü, korkunç iddiayı yalanladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist Sofya Lanshakova'nın hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığı iddiasına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist Sofya Lanshakova'nın hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığı iddiasına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilip, klasik otopsi işlemi yapıldığı, ardından cesedin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edildiği kaydedildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Rus turistin babası Vıacheslan Lanshakov'nın kızının öldükten sonra organlarının çalındığı yönündeki iddialarının ulusal ve uluslararası basında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"13 Temmuz 2019 tarihinde 2 günlük karın ağrısı şikayeti ile önce Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki Sydra isimli kliniğe, ardından da aynı şikayetle Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne müracaat eden Rus uyruklu Sofya Lanshakova'nın hastaneye kaldırıldıktan yarım saat sonra hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın (ölmüş olan kimse) Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 14 Temmuz 2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca da soruşturmaya devam olunmaktadır."

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