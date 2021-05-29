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  4. Antalya sahilinde görülen balon balığı paniğe neden oldu: Çok tehlikeli, yaklaşmayın

Antalya sahilinde görülen balon balığı paniğe neden oldu: Çok tehlikeli, yaklaşmayın

29.05.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e geçen zehirli balon balığı, bu kez Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde görüntülendi. Balon balığı, Alanya, Kemer, Lara Plajı'nın ardından yaklaşık 100 kilometrelik alan içinde sığ sularda cep telefonuyla görüntülendi.

İstilacı türler arasında yer alan ve Kızıldeniz'den yük gemilerinin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi.

KARAYA ÇIKMASINA RAMAK KALDI

Geçen haftalarda Alanya, Kemer ilçeleri plajlarında sığ suya kadar gelen ve boyları 50 santime ulaşan balon balığı, bu kez Adrasan Plajı'nda tatilciler tarafından fark edildi. Yaklaşık 3 kilo ağırlığa kadar ulaşan balon balığı, neredeyse karaya çıkmaya ramak kala geri döndü. O anları cep telefonuyla görüntüledi.

KOLA KUTULARINI PARÇALADI

Diş yapısı ile kola kutularını parçalayan balon balığı tatilcilerde tedirginliğe neden oldu. Çocukların, "Zehirli, çok tehlikeli" sözleri kamera kayıtlarına da yansıdı.

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(DHA)

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