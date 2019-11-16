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Antalya sahilleri ara tatilde hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

DOKUZ günlük ara tatil, turizmde iç piyasayı hareketlendirdi.

Alparslan ÇINAR-Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- DOKUZ günlük ara tatil, turizmde iç piyasayı hareketlendirdi. 50 bin rezervasyonun yapıldığı turizm kenti Antalya'ya gelmeye başlayan tatilciler, hem yüzdü, hem de havanın keyfini çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatil dün itibariyle başladı. 18 milyon öğrenci 25 Kasım'a kadar tatil yapacak. 9 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya'da aldı.

Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıkları otellere yerleşen tatilciler, turizm kentinde deniz keyfi yaptı. Yaklaşık 50 bin tatilcinin geldiği Antalya sahillerinde, kimileri yüzdü, kimileri ise güneşlendi. Özellikle Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ayışığı Koyu, tatilcilerin başlıca tercihi oldu.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 24 Kasım Pazar gününe kadar ortalama 23 derece olacağı ve yağış beklenmediği kaydedildi.

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