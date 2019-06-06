Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Süleyman EKİN- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Konyaaltı ve Mermerli plajlarında bayram yoğunluğu yaşandı. Tatile gelen yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Plajda güneşlenenlerin yanı sıra, sahilde yürüyüş yapıp, ağaçlık alanlarda dinlenenler de oldu.

Hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulmasıyla Antalya'ya bayram tatiline gelenler, Konyaaltı Mermerli plajlarına yoğun ilgi gösterdi. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, aileleri ve arkadaşlarıyla denize girip keyifli dakikalar geçirdi. Mermerli Plajı işletmecisi Ercan Gedik, 9 günlük bayram tatiline gelen turistler sayesinde plajın hareketli geçtiğini söyledi. Gedik, "Daha çok yerli turist hareketinin çok olduğu bir dönem geçiriyoruz. Yoğun kalabalık var. Bir aksilik olmadığı takdirde sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Alanya'dan ailesiyle tatile gelen Burcu Demir (33), "Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. 9 günlük bayram tatilini değerlendiriyoruz. Antalya'da güneş, deniz, kum çok güzel. Ailemizle çok iyi bir tatil geçiriyoruz" dedi.

40 yıldır Almanya'da yaşayan Mehmet Tura, yılın iki mevsimi Antalya'ya geldiğini belirterek, "Dünyanın bir çok ülkesini gezdim. Antalya kadar tatlı ve şirin bir şehir yok. Biliyorsunuz sahillerimiz mavi bayraklı. Suyumuz, denizimiz çok temiz ve rahatça denize girebilirsiniz. Antalya dünyanın cenneti. İddia ediyorum, 10 yıl sonra burası Miami'yi geçecek" dedi.

İran'dan tatil için Antalya'ya gelen bir tatilci ise Antalya'nın denizi ve insanını çok beğendiğini belirterek, kentin dünyada tatil yapılabilecek bir yer şehir olduğunu ifade etti.

Rusya'dan tatile gelen İvgenia Trofimova ise denizin maviliği ve güzelliğinin kendilerini büyülediğini, sahillerin ise çocuklar için ideal olduğunu kaydetti. Trofimova, Antalya'daki otellerin yemek ve servislerine de övgü yağdırdı.