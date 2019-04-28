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Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Antalya’da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sıcaklığın 23 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler bol bol güneşlendi, denize girerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya’da, tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’na ilgi gösterdi. Kent halkının da akın ettiği sahil, yaz aylarındaki görüntüsünü anımsattı. Tatilciler denizin keyfini çıkarttı, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kent sakinleri ise aileleriyle birlikte deniz manzarası eşliğinde piknik yaptı.
Tatil günü çocuklarıyla birlikte denize girmeye geldiklerini belirten Yalçın Sarıkuş, “Türkiye’nin her yerini gezdim ama burası kadar güzel bir yer yok. Antalya cennet gibi bir yer. Deniz deyince akan sular duruyor” dedi.

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
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