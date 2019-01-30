Antalya Saklıkent’te Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Antalya’da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi’nde Vali Münir Karaloğlu ve vatandaşlar, tipide "Saklıkent’ten Sarıkamış’a Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla temsili yürüyüş yaptı. 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte, kar kamuflaj kıyafeti giyen askerler ilgi çekti. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi. Gençler, Karaloğlu’na bayrak hediye etti.

Etkinliğe kızlarıyla katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bembeyaz karlar üzerinde Sarıkamış kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Karaloğlu, "Ne mutlu bize ki hürriyeti al sancaklı bayrağımızla, fedakarlığı vatanla, milletle, adaleti devletle özdeşleştiren bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bizlere ki vatan sevgisini ve vatan savunmasını imandan sayan bir inancın mensuplarıyız. Ne mutlu bizlere ki tarihi şanla şerefle, zaferlerle kahramanlıklarla dolu bir milletin fertleriyiz. Çanakkale Savaşı’ndaki düşmanın düşüncesi neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin güneyinden, Suriye’nin kuzeyinden terör koridoruyla çevirmek isteyenlerin düşünceleri aynıdır. Onun için Çanakkale’yi anlamadan Sarıkamış’ı iliklerimize kadar hissetmeden, 15 Temmuz gecesi dışarıdaki düşmanın içerideki maşalarını kullanarak yapmış olduğu darbe girişimini anlamadan bu topraklar üzerinde kıyamete kadar var olamayız” dedi.

Sarıkamış’ta askerlerin düşmandan daha çok doğa, iklim koşullarına yenik düştüğünü dile getiren Karaloğlu, Allahuekber Dağı’nı aşmak isteyen ordunun kışlık kıyafetleri olmadan, eksi 30-40 derecede büyük bir çoğunluğunun donarak şehadete ulaştığını hatırlattı.

Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı ve tipiye rağmen vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yürüyüşü tamamladı.

