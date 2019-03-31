Antalya seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Antalya'da ilk sonuçlar

Antalya'dan sonu\u00e7lar gelmeye ba\u015flad\u0131. Antalya'da AK Parti ve MHP'nin aday\u0131 Menderes T\u00fcrel ile CHP ve \u0130Y\u0130 Parti'nin aday\u0131 Muhittin B\u00f6cek yar\u0131\u015f\u0131yor. \nANTALYA \u0130LK SONU\u00c7LAR\n\nMenderes T\u00fcrel - 51.66\nMuhittin B\u00f6cek - 43.55 \nANLIK SONU\u00c7LAR \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN \nPARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Kocasinan se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Kayseri ilinin Kocasinan il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday? Erci\u015f se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Van ilinin Erci\u015f il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?