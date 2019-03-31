Antalya seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Antalya'da ilk sonuçlar

Antalya'dan sonuçlar gelmeye başladı. Antalya'da AK Parti ve MHP'nin adayı Menderes Türel ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Muhittin Böcek yarışıyor.

ANTALYA İLK SONUÇLAR



Menderes Türel - 51.66

Muhittin Böcek - 43.55

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