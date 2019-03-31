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Antalya seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Antalya'da ilk sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçim sonuçları belli oluyor, sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte Antalya'daki ilk sonuçlar...

Antalya seçim sonuçları gelmeye başladı! 31 Mart yerel seçimler Antalya'da ilk sonuçlar

Antalya'dan sonuçlar gelmeye başladı. Antalya'da AK Parti ve MHP'nin adayı Menderes Türel ile CHP ve İYİ Parti'nin adayı Muhittin Böcek yarışıyor.

ANTALYA İLK SONUÇLAR

Menderes Türel - 51.66
Muhittin Böcek - 43.55

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