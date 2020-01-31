HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT'nın bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan "İstibdat Kumpanyası" eseri, 2 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uğur Saatçi'nin yazdığı iki perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen
Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT'nın yenilenen kadrosundan 14 tiyatrocunun sahneleyeceği oyunda, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisi
ince bir mizahla ele alınıyor.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, yeni oyunculardan oluşan
kadrolarıyla Antalyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını
ifade etti.

Antalya Şehir Tiyatroları'nda perdenin asla kapanmayacağını belirten Avkıran, yoğun bir şekilde yeni sezona hazırladıklarını ve Antalyalıları oyunlarını izlemeye davet ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versinVali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Şehir Tiyatroları aşt eser İstibdat Kumpanyası perde tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Zonguldak Valisi Bektaş: Allah bize akıl fikir versin

Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.