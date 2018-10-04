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ANTALYA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ EKİN'İN ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI -2

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

BATMAN'da, PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in (24) Antalya'daki babaevine ateş düştü.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BATMAN'da, PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in (24) Antalya'daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim'in cenazesi, yarın memleketi Isparta'da toprağa verilecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in, 9 Eylül'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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