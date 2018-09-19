Antalya Serik'te orman yangını (1)

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Serik'in Isparta sınırına yakın bölgesindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiği bölgeye karadan ekiplerin yanı sıra 2 helikopter de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdürüldüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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