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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na yapılan operasyona 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na yönelik düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü sabah erken saatlerde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na yönelik düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü sabah erken saatlerde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli için eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İçinde Oda Başkanı M.A.A., genel sekreter, oda çalışanları ile durak başkan ve taksicilerinin bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 klasör dosya ise şüphelilerin arkasından adliyeye gönderildi. Yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından oda başkanı M.M.A.,H.U. ve İ.D. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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