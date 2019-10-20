Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin turizm başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşmayı başardı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887'ye ulaştı. Antalya turizmi 2019 yılında tüm yılların rekorlarını kırmaya devam ediyor. Sektörün birçok ilke imza attığı 2019'da 15 Ekim tarihi itibarıyla tarihi bir rakama daha ulaşıldı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahillerinde dünyaca ünlü birçok plaja sahip kent, tarihinde ilk defa bir yıl içinde 14 milyon turist rakamını da görmeye başardı. 16 MİLYON HEDEFİNE DOĞRU Antalya, Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile turizm sektörü temsilcilerinin bu yıl hedef koyduğu 16 milyon turist rakamına hızla yaklaşıyor. Henüz yılın tamamlanmasına 2.5 ay gibi süre olmasına rağmen Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin turist ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde 12 milyon 58 bin turist gelmişti. Bu yılki artış oranı ise yüzde 17 oldu. Antalya, 2018 yılının tamamında ise 13 milyon 642 bin turist ağırlamıştı.

ÖLÜ SEZONLAR CANLANDI Kent turizminin en önemli sorunlarından biri de olan turizmin mayıs-eylül arasındaki yaz aylarına endeksli olması, bahar ve kış döneminin ise 'ölü sezon' olarak görüldüğü, hatta birçok otelin kapandığı kentte bu yıl tarihi rakamlarla yüksek sezon uzandı. Mayıs-eylül yüksek sezon dönemi, bu yıl nisan-ekim olarak değişirken, kasım-mart ayları arasındaki dönemde de geçen yıllara göre ciddi artış gözleniyor. TARİHİ REKOR 15 EKİM'DE GELDİ Bu yıl 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında 14 milyon 54 bin 887 turist sayısıyla tarihi bir rekora imza atan ve ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşan Antalya'da, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki toplam turist sayısı ise 14 milyon 160 bin 904 oldu. Tarihi rekorun geldiği 15 Ekim itibarıyla Antalya Havalimanı'na 13 milyon 764 bin 271, Gazipaşa Havalimanı'na ise 290 bin 616 turist iniş yaptı. GÜNLÜK ORTALAMA 65 BİN TURİST Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-18 Ekim tarihleri arasında ise kente 1 milyon 200 bin 995 turist geldi. Bu rakamın 1 milyon 179 bin 239'u Antalya Havalimanı'na, 21 bin 776'sı Gazipaşa Havalimanı'na indi. Tarihinin en iyi ekim rakamlarına da ulaşılan bu ayda, 18 günlük verilere göre kente gelen günlük turist sayısı ortalaması 65 bini aşıyor. Geçen yılın ekim ayının aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış yaşandı.

15 EKİM'DE RUSLAR DA REKOR KIRDI Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün milliyetlere göre yapılan analize göre 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada ise Rusya yer alıyor. Rusya'dan 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı 5 milyon 171 bine ulaştı. Ruslar geçen yıla göre 662 bin kişi, yüzde 15 artış oranı kaydetti. Toplam turist sayısındaki payları ise yüzde 38'i aştı. ALMANYA İKİNCİ En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen seneye göre yüzde 16'lık oran ve 333 bin kişilik artışla toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 347 bin kişi oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 17'yi geçti. UKRAYNA VE İNGİLTERE Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12'lik oran ve 84 binlik artışla toplam 776 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5.8 oldu. Dördüncü İngiltere'den yüzde 14'lük oran ve 80 binlik artışla toplam 656 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.8 oldu. 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan ve yaklaşan diğer ülkeler ise şöyle: