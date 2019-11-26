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Antalya trafiği havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya'da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde, 24 sürücüye 4 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güveninin ve düzeninin sağlanması amacıyla ilde bir dizi uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında, 22 Kasım'da helikopterle yapılan denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 17, seyir halinde cep telefonu kullanan 6, araç muayenesi bulunmayan bir olmak üzere toplam 24 sürücüye 4 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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denetim drone Emniyet havadan denetim

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