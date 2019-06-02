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Antalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:58 | Son Güncelleme

 ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi. Vali Karaloğlu, "Her 10 kilometrede bir uygulama noktamız var. Bayram süresince 1250 personelimiz görev yapacak. Bayram nedeniyle trafik yoğunluğumuz var ama kontrol edilemez düzeyde değil"dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgerenal Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kentteki trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopterle Antalya Sahil Güvenlik grup Komutanlığı’ndan havalanan Vali Karaloğlu, ana arterler başta olmak üzere sahil bandındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi. Trafik polisleri ve jandarma trafik görevlilerinin yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktalarını da havadan denetleyen Karaloğlu, Manavgat ilçesine indikten sonra yol üzerindeki bir kontrol noktasına geldi.

'YOĞUNLUK VAR AMA KONTROL EDİLEMEZ DERECEDE DEĞİL'

Uygulama sırasında sürücülerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, emniyet kemeri kontrolü de yaptı. Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Karaloğlu, aileleriyle birlikte tatil amaçlı gelenlere de çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara kırmızı düdük vererek sürücü olan babalarının hata yapması halinde uyarmasını da isteyen Vali Karaloğlu, kentte bayram nedeniyle trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Yoğunluğa karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "Bayram süresince her 10 kilometrede bir uygulama noktamız olacak. Burada tüm kontroller yapılarak sürücülerin kurallara uyması sağlanacak. 350 ekip 1250 personelimiz bayram süresince görev yapacak. Trafik yoğunluğumuz kontrol edilemez düzeyde değil" diye konuştu.

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