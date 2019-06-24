HABER

Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

TURİZMDE tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor.

Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE tarihinin en iyi yılını yaşayan Antalya'dan yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez haziran ayında kente 5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 23 Haziran itibarıyla toplam turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e ulaştı.
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı olmak üzere, sadece havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında ilk defa haziran ayı itibarıyla 5 milyon rakamına ulaşıldı. İki havalimanı aracığıyla 1 Ocak- 23 Haziran tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısı 5 milyon 27 bin 73'e yükseldi. Turistlerden 4 milyon 925 bin 978'i Antalya Havalimanı'na, 101 bin 95'i Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yıllarda haziran sonu itibarıyla bile 5 milyon rakamına ulaşılamamıştı.
GÜNLÜK ORTALAMA 75 BİN KİŞİ
1-23 Haziran tarihleri arasındaki turist sayısı 1 milyon 727 bin 280 kişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış oldu. Haziran ayında günlük turist ortalaması ise 75 bin oldu. Haziran ayı rakamının 2 milyonu aşması, 6 aylık toplamın da 5.5 milyona ulaşması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçtiAntalya turizmi haziranda ilk kez 5 milyonu geçti

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
123 yıl sonra yerinde açan 'yitik lale'yi dolu vurdu123 yıl sonra yerinde açan 'yitik lale'yi dolu vurdu
Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyorHonefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

Askerler Doğu Karadeniz’de iki PKK'lı teröristin peşinde

Vatandaşlara uyarı! Her yerde aranıyorlar...

Camide zorla üniversiteli kızı öptü! İfadesi 'pes' dedirtti

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Sevimli yunuslar İstanbul Boğazı'nda!

Sevimli yunuslar İstanbul Boğazı'nda!

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.