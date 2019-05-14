'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali' başlıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nce 10 yıl önce başlatılan 'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, 17 Mayıs'ta tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda perdeler açılacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğiyle bugüne kadar 48 yabancı, 35 yerli tiyatro grubuyla yaklaşık 100 bin seyirciye ulaştırılan 'Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali', 17 Mayıs Cuma günü 10'uncu kez başlayacak. Antalya Valiliği'nce ilan edilen '2019 Aspendos Yılı' etkinlikleri kapsamında, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde Haldun Dormen'in yazdığı ve İzmir DT'nin sahneye koyduğu 'Kantocu' adlı müzikal sahnelenecek. Oyun, saat 20.30'da başlayacak.

'10. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali', açılışın ardından, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek seçkin eserler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Diyarbakır devlet tiyatrolarının kapalı gişe oyunlarını sahneleyeceği festivalde; İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu 5 oyun sergilenecek. Toplam 21 gösterimin yapılacağı festivalde 10 oyun sahnelenecek. Gösterimler dışında festival kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Sanatseverler, oyunculuktan sahneye tiyatro süreçlerini de öğrenme fırsatı bulacak.

Festivalde, Brezilya'nın Academia de Palhaços Tiyatrosu'nca 'Ölmediğim Günler' adlı eserini sahnelenecek. Ayrıca DT'nin Resim ve Boya Atölye Şefi Duygu Gökalp tarafından 19- 20 Mayıs'ta 'Resim, Boya, Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi' Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

İspanya'nın Yllana Tiyatrosu 'Şefler', Fransa'nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise 'Sıradışı Zamanlar' adlı oyunlarını 20- 21 Mayıs'ta sahneye taşıyacak. DT Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş de 21- 22 Mayıs'ta 'Çamurdan Maske Yapımı Atölyesi' ile sanatseverleri bilgilendirecek. İstanbul DT'nin 'Kosovalı Peer GYNT' adlı eseriyle Bursa DT'nin 'Barbara'nın Doğumu' adlı eserleri 22- 23 Mayıs'ta perdelerini açacak.

İNGİLTERE'NİN LEVANTES DANS TİYATROSU

DT Sanatçısı Selim Gürata ile 'Oyunculuk Atölyesi' 23- 24 Mayıs'ta Kültür Merkezi'ndeki buluşmalar arasında olacak. Ankara DT'nin 'Reis Bey' ve İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosunun 'The Band' adlı eserleri 24- 25 Mayıs'ta, Diyarbakır DT'nin 'Gül'e Ağıt' ile Gürcistan'dan Tiblis Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosu'nun 'Carmen' adlı eserleri 26- 27 Mayıs'ta sahneye taşınacak. Antalya DT Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç de 'Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölyesi' ile gölge oyunu hakkında bilgiler aktaracak.

Temsiller, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin Büyük ve Küçük Salonlarında saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. Atölye çalışmaları ise prova salonlarında Duygu Gökalp ve İlhan Ateş ile saat 11.00'de, Selim Gürata ile saat 14.00'te ve Ali Meriç ile saat 13.00'te düzenlenecek.

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