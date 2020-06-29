HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 20:54 | Son Güncelleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 15 gün süreyle toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerine izin verilmeyecek. Basın açıklamaları yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı

Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada İl genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Karar tarihinden itibaren 15 gün süreyle, yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecek. İl genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açma gibi eylemler yapılamayacak.

Alınan kararların takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı ve yine tedbirlere uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağınına dikkat çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Komşular arasında silahlı kavga! Polis memuru hayatını kaybettiKomşular arasında silahlı kavga! Polis memuru hayatını kaybetti
65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu!

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

İlginizi Çekebilir

Afrika sıcakları geliyor! Uzmanlardan kritik 'saat' uyarısı

Afrika sıcakları geliyor! Uzmanlardan kritik 'saat' uyarısı

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

Diğer Haberler
Fatih'te antikacıda 100 parça tarihi eser ele geçirildi

Fatih'te antikacıda 100 parça tarihi eser ele geçirildi

Giresun Valiliğinden kayıp İkra Nur Tirsi ile ilgili açıklama

İkra Nur'la ilgili Valilik'ten yeni açıklama

Ankara'da komşular arasında silahlı kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

Komşular arasında silahlı kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

ABD'de Atatürk heykeline saldırı skandalı hakkında Dışişleri'nden açıklama

ABD'de Atatürk heykeline saldırı skandalında yeni gelişme

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Çanakkale’de orman yangını! 2 dönüm arazi zarar gördü

Çanakkale’de orman yangını! 2 dönüm arazi zarar gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.