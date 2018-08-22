Antalya Valiliği: İzin verilen herkes kurban derisi toplayabilir

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Hava Kurumu'nun (THK) Twitter hesabından kurban derisi toplanmasıyla ilgili paylaşımın farklı yorumlara neden olduğu belirtildi. Kurban derilerini sadece THK'nın toplayabileceğine dair bir karar veya talimat olmadığı kaydedilen açıklamada, "Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir" denildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 Ağustos Pazartesi günü THK Antalya Şubesi'nin (@thkantalya) resmi Twitter hesabından yapılan 'Valilik emriyle Antalya'da kurban derisi toplama yetkisi sadece THK'ya verilmiştir. Emniyet: THK dışında deri toplayanlar hakkında kamu kurumunu zarara uğratmaktan işlem yapılacak ve yakalanan deriler THK'ya teslim edilecektir' açıklamasının, yanlış anlamalara neden olduğu kaydedildi.

Twitter hesabından yapılan açıklamanın 'Tarikat ve cemaatlere kurban derisi yasağı' gibi yorumlara yol açtığı kaydedilen valilik açıklamasında, "Antalya Valiliği'nin böyle bir yasağı, yetkilendirmesi veya başka bir kararı bulunmamaktadır. THK Antalya Şubesi konuyla ilgili yine @thkantalya resmi hesabından açıklama yaparak, söz konusu tweet'ine ilişkin açıklama ve düzeltmelerde bulunmuştur" denildi.

THK'DAN YENİ PAYLAŞIM

THK Antalya Şubesi'nce yapılan yeni paylaşımda, "Arife günü paylaştığımız tweet yanlış anlamalara sebep olduğu için bu son 2 tweet gönderilmiştir. Herkes kurban derilerini dini duyguları ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda istedikleri yere verebilir ancak deri toplayan vakıf ve derneklerin valiliğin onayı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Antalya'da sadece valiliğin izin verdiği dernekler deri toplayabilmekte, izinsiz deri toplayanlar ise kamuyu zarara uğratma suçu işlemektedirler" ifadeleri yer aldı.

'İZNİ OLAN HERKES TOPLAYABİLİR'

Antalya Valiliği'nin, kurban derilerini sadece THK'nın toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatının olmadığı kaydedilen valilik açıklamasında, "Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir" denildi.

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