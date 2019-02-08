Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2" çalışması kapsamında ilçelerde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Vali Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve güvenlikten sorumlu kurum temsilcileri katıldı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de İçişleri Bakanlığının talimatıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin müşterek katılımıyla zaman zaman huzur uygulamasının yapıldığını anımsattı.

"Biz de huzurun şehri Antalya'da vatandaşın huzuru ve esenliğini temin etmek maksadıyla 'Akdeniz Huzur Operasyonu' adıyla ikinci uygulamayı yapıyoruz" diyen Karaloğlu, bu kapsamda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.

- "Esas görevimiz olayların çıkmasına engel olmak"

Ekiplerin, şok yol uygulaması ile umuma açık yerde denetleme yapacağını belirten Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: