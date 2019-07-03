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Antalya Valisi Karaloğlu: "Kaleiçi’yle ilgili hiç kimse kafasına estiğine göre davranamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi’nin güvenli ve huzurlu olması için iki yıl önce aldıkları kararların son dönemde uygulanmadığından yakınarak, "Kaleiçi’yle ilgili hiç kimse kafasına estiğine göre davranamaz.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi’nin güvenli ve huzurlu olması için iki yıl önce aldıkları kararların son dönemde uygulanmadığından yakınarak, "Kaleiçi’yle ilgili hiç kimse kafasına estiğine göre davranamaz. Burada tartışarak belirli kararlar alıyoruz. Aldığımız kararlara da herkes uymalı, her kurumda alınan kararları uygulamalıdır" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Kaleiçi Komisyonu toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve ilgili tüm kurumların temsilcileri katıldı.
Vali Münir Karaloğlu, 2 yıl önce yapmaya başladıkları toplantıyla Kaleiçi’nde tertibi, düzeni, güvenliği sağlayacak bazı önlemler aldıklarını anımsattı.
Alınan kararların ardından Kaleiçi’nde ciddi düzelmeler yaşandığını dile getiren Vali Karaloğlu, “Bunu esnaf ve halkımızın memnuniyetinden görüyorduk. Özellikle bu düzenlemeden sonra Kaleiçi’ne ailelerin daha çok girdiğini ve daha rahat ziyaret ettiğinin farkındaydık. Ama son 8-9 aydır bu komisyonu toplayamadık. Araya seçimler girdi, seçim sonrası belediyelerin yeniden yapılanması oldu” diye konuştu.

"Kararlara uyulmalıdır"
Kaleiçi’nde eski kötü görünümüne dönüş olduğundan yakınan Vali Karaloğlu, “Aldığımız kararlar aynı ciddiyetle uygulanmıyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Onu bugün hep birlikte konuşacağız. Yeniden aldığımız kararları titizlikle uygulama mecburiyetimiz var. Kaleiçi bu şehrin en önemli parçasıdır. Bizim en önemli değerimizdir. Kaleiçi’yle ilgili hiç kimse kafasına estiğine göre davranamaz. Burada tartışarak belirli kararlar alıyoruz. Aldığımız kararlara da herkes uymalı, her kurum da alınan kararları uygulamalıdır. Bu keyfi bir iş değil, hepimizin görevidir. Kaleiçi’nde yapacak daha çok işimiz var” dedi.
Vali Karaloğlu, Kaleiçi’nde tertibi, düzeni, güvenliği, trafiği, temizliği ve gürültü probleminin mutlaka çözülmesinin gerektiğini belirterek, Kaleiçi’ne yerli ve yabancı misafirin girmesini istedi.

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