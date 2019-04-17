Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, esnafa sitemde bulunarak "Hala etiketi, farklı fiyatları konuşuyorsak, hala taksiye binen turist gideceği yerin kilometre fiyatını bilemiyorsa turist şehre inmez, kendimizi kandırmayalım. Önce biz düzeleceğiz. Esnaf yanlış yaptığında yanındaki esnaf ’bunu yapma’ demeli" dedi.

Antalya Valiliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) öncülüğünde Antalya Kapalı Yol’da kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkanı Davut Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katıldı. “Turist nasıl şehre iner?”

Antalya’daki eksiklikleri ele alarak konuşmasına başlayan Vali Karaloğlu, sadece söylenerek turistin şehre inmeyeceğini ifade etti. Karaloğlu, "Etrafımıza bakalım, Turizm Haftası’na girdiğimizi bize anımsatacak bir şey var mı? Vali olarak ben ne yaptım, belediyelerimiz, esnafımız, geçen haftaya göre bu hafta neyi değiştirdi? Hangi heyecanı duyduk? Yeni bir sezona giriyoruz, 16 milyon turist hedefi var. Bu hedeften istifade edelim diye ne yaptık? Belediyelerimiz caddelerimizi cıvıl cıvıl, tertemiz, geceyi gündüz gibi aydınlık hale getirebiliyor mu? Geçen hafta Rusya’daydım, gece sokaktan otele girmek istemiyorsunuz. Aynı şeyleri bizim yapmamız lazım. Esnaf otokontrolünü yapıyor mu? Biz hala Antalya’da bunları konuşuyorsak turist şehre inmez. Hala etiketi, farklı fiyatları konuşuyorsak, hala taksiye binen turist gideceği yerin kilometre fiyatını bilemiyorsa turist şehre inmez, kendimizi kandırmayalım. Önce biz düzeleceğiz. Esnaf yanlış yaptığında yanındaki esnaf ’bunu yapma’ demeli. Bir seferlik düşünmeyin. Bir yanlışınız kartopu olarak geri döner. Kötülük çok çabuk yayılır. Üzdüğünüz bir misafir geri döndüğünde en az 10 kişiyi negatif etkiler. Buna hakkımız var mı, zinhar yok. Sadece turist neden gelmiyor diye birbirimizi suçlarsak turist bu şehre gelmez. Sorumluluklarımızı yerine getirirsek turist bu şehre gelecek. Turistler tur otobüsüyle gelse aracı koyacak parklara ihtiyaç var" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti BUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyor

"Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliklerimiz olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yıllardır yurt dışında düzenlenen fuarlara katıldığını belirtti. Turizm adına yapılması gereken ne varsa yapacaklarını kaydeden Böcek, "Gelen turistin esnafa katkı koyması anlamında bir araya geldik. Merkezde ticaretin bütünleşmesi amacıyla projelerimiz var. Kaleiçi’nde gece etkinliklerimizi başlatacağız. Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliklerimiz olacak" diye konuştu. "Güvenlik algısı ve akreditasyon algısı çok zayıf"

Zengin turisti kente neden getiremediklerini açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da şöyle konuştu:

"Benim gözlemime göre güvenlik algısı ve akreditasyon algısı çok zayıf. Yurt dışındaki fuarlarda bizim standımızı ziyaret eden insanlar, ’Biz havaalanına indiğimiz zaman bir güvenlik sorunu yaşar mıyız?’ diye soruyor. İkincisi de ’kültür çelişkisi yaşar mıyız’ sıkıntısı. Basit bir kamuoyu araştırması yapalım. Antalya’ya gelmek için can atanlara yönelik neden gelmediklerini soralım. Bunun bariyerlerini açmamız lazım. Sorunu doğru tespit ettiğimizde önünü açarız. Yeni dönemde biz direkt gezginlerle muhatap olacağız. Uzmanlar ve yetkililerimiz uygun görürse kentimizin bir caddesini canlı yayınlamak ve şehri kameralarla izleyerek akıllı güvenlik sisteminin olduğunu ortaya koyup bunu anlatmak gibi fikirlerimiz var" ifadelerini kullandı.