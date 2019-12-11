Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi.
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.