Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00’den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.

Antalya Valisi M\u00fcnir Karalo\u011flu, "\u015eu ana kadar Antalya ve civar\u0131nda beklenen ya\u011f\u0131\u015f d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f de\u011fil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00\u2019den sonra ve \u00f6zellikle gece yar\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde" dedi.PARTNER Bakan\u0131n a\u011fz\u0131 a\u00e7\u0131k kald\u0131! Olay yaratan bikini\u0130stanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 g\u00f6zalt\u0131Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erdil: Yurt i\u00e7i PKK\u2019l\u0131 say\u0131s\u0131 ilk defa 500\u2019l\u00fc rakamlara d\u00fc\u015ft\u00fc
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