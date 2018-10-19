Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren muhtar federasyon şube başkanları ve mahalle muhtarlarını kabul etti. Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Karaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ilk defa toplumun her kesiminden insanların olacağını belirterek, muhtarların da katılmasını istedi.

Muhtarlar, mesai saati içerisindeki kahvaltı ve sigara içmenin önemli bir sorun olduğunu, Vali Karaloğlu'nun bu yöndeki talimatı için teşekkür etti.

Karaloğlu, bunun üzerine, gazetelere baktığında, bir sendikanın "Vay efendim şöyleymiş" gibi açıklamaları olduğunu, onun dışında herkesin olumlu karşıladığını anlattı.

"Biz kimse kahvaltı yapmasın demiyoruz. Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'da gelsin dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08:00'dan sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın." diyen Karaloğlu, dairelerden bunu istediklerini bildirdi.

"SİGARA İÇMEYEN ÇALIŞIYOR"



Kapalı mekanlarda sigara içme yasağının, "mesaiden kaytarma" mekanizmasına dönüştüğünü dile getiren Karaloğlu, buna izin veremeyeceklerini aktardı.