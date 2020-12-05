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  4. Antalya Valisi Yazıcı: "Olumsuz bir durum yok"

Antalya Valisi Yazıcı: "Olumsuz bir durum yok"

05.12.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Akdeniz açıklarında saat 15.44’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi.

Akdeniz açıklarında saat 15.44’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. 81 kilometre derinlikteki deprem herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremi hisseden özellikle yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları korkuya kapılıp sokağa çıkarken kısa süre evlerine girmediler. Korkan çocuklara yakınları tarafından su içirilirken, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde depremi hisseden vatandaşlar, korkula kapıldıklarını ve dışarı çıktıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini ve korktuklarını ifade etti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.

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