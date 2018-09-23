ANTALYA/ISPARTA (AA) - Antalya ve Isparta'da kadınlar, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğine katıldı.
Antalya'da renkli kıyafetler giyen ve bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 200 kadın, Konyaaltı Caddesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Burada tura başlayan kadınlar, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben turlarını Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda noktaladı.
Grup adına konuşan Deniz Yaylak, 2013 yılından beri düzenledikleri etkinliğin bu yıl 6'ncısının gerçekleştirildiğini kaydetti. "Süslü kadınlar" ibaresinin tamamen dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ifade edildiğini aktaran Yaylak, "Aslında yollarda tehlike olmadan bisiklet kullanılabilmesi adına farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Nasıl giyinildiği önemli değil etkinlikte." dedi.
Etkinliğin Türkiye'den başlayarak dünyaya yayıldığını ve bir sosyal sorumluluk projesi haline geldiğini söyleyen Yaylak, "Şu an 70 ilde ve Avrupa'da pek çok şehirde bu tur düzenleniyor. Türkiye'den başlayan ve dünyaya yayılan, hiçbir siyasi bağı olmayan bir tur." diye konuştu.
- Isparta
Isparta'da yaklaşık 50 kadın, rengarenk süslenmiş bisikletleriyle Isparta Belediyesi önünde toplandı. Mimar Sinan Caddesi'nde şarkılar eşliğinde 3 kilometre yol kateden kadınlar, bisiklet turunu Demirköprü mevkisinde tamamladı. Yoldaki vatandaşlar alkışlarla kadınlara destek verdi.
Turun tamamlandığı noktada şarkı söyleyip eğlenen kadınlar, etkinliği tamamladı.
Bisiklet turunu düzenleyen Fatma Yuyucuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turu, gönüllü kadınların organize ettiğini söyledi.
Bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu ifade eden Yuyucuoğlu, "Trafikte bisikletlilere saygı istiyoruz. Isparta'da bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı.
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum