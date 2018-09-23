ANTALYA/ISPARTA (AA) - Antalya ve Isparta'da kadınlar, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğine katıldı.

Antalya'da renkli kıyafetler giyen ve bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 200 kadın, Konyaaltı Caddesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Burada tura başlayan kadınlar, Güllük ve Işıklar caddelerini takiben turlarını Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Kent Parkı'nda noktaladı.

Grup adına konuşan Deniz Yaylak, 2013 yılından beri düzenledikleri etkinliğin bu yıl 6'ncısının gerçekleştirildiğini kaydetti. "Süslü kadınlar" ibaresinin tamamen dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ifade edildiğini aktaran Yaylak, "Aslında yollarda tehlike olmadan bisiklet kullanılabilmesi adına farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Nasıl giyinildiği önemli değil etkinlikte." dedi.

Etkinliğin Türkiye'den başlayarak dünyaya yayıldığını ve bir sosyal sorumluluk projesi haline geldiğini söyleyen Yaylak, "Şu an 70 ilde ve Avrupa'da pek çok şehirde bu tur düzenleniyor. Türkiye'den başlayan ve dünyaya yayılan, hiçbir siyasi bağı olmayan bir tur." diye konuştu.