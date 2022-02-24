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Antalya ve İstanbul’da pes dedirten olay... Turistlerin içeceklerine uyku ilacı attılar! Yol sorma bahanesiyle...

24.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve İstanbul’da yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistlerin içeceklerine uyku ilacı katıp cep telefonu ve kredi kartlarını çalan, ardından da elde ettikleri paralarla kuyumculardan altın alan yabancı uyruklu 2 şüpheli, polisin operasyonuyla Muğla’da yakalandı. Mağdur İngiliz turist, polise verdiği ifadede bilinci kapandıktan sonra kendine gelene kadar geçen süre zarfında olan biten hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.

Antalya ve İstanbul’da pes dedirten olay... Turistlerin içeceklerine uyku ilacı attılar! Yol sorma bahanesiyle...

İngiliz turiste hayatının şokunu yaşatan olay, 8 Şubat Salı günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde yaşandı. Yabancı uyruklu Mokhles Kouakbi, yol sorma bahanesiyle İngiliz turistle tanıştı. Ardından bir mekana giden ikiliden Kouakbi, İngiliz turistin içeceğine iddiaya göre uyku ilacı karıştırarak bilincini kaybetmesini sağladı. Turiste ait cep telefonu ve kredi kartını alan şüpheli, Muratpaşa ilçesinde farklı tarihlerde çeşitli kuyumculardan yaklaşık 135 bin TL değerinde altın aldı. Kouakbi, suç ortağı yabancı uyruklu Hüseyin Hasan ile birlikte farklı kuyumcularda altınları bozdurup Muğla’nın Fethiye ilçesine kaçtı.

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KAMERALAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

İngiliz turistin ihbarı üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği mekanlarda ve kuyumcularda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şehir değiştiren şüphelilerin izini sürerek operasyonu başlattı. Muğla'da kıskıvrak yakalan şüpheliler, Antalya’ya getirildi. Yapılan sorgulamada Mokhles Kouakbi’nin İstanbul’da aynı yöntemlerle 4 farklı turistin telefonları ve kredi kartlarını aldığı tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İNGİLİZ TURİST: OLAN BİTEN HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYORUM

Mağdur İngiliz turist ise, polise verdiği ifadede bilinci kapandıktan sonra kendine gelene kadar geçen süre zarfında olan biten hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi.
Öte yandan, Mokhles Kouakbi’nin İngiliz turistle bir mekandaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. İngiliz turiste içeceğini içmesi konusunda telkinde bulunan şüphelinin ne kadar içtiğini de iyice kontrol ettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerin devamında ise Mokhles Kouakbi ve Hüseyin Hasan’ın turistlerden aldıkları cep telefonu ve kredi kartlarından elde ettikleri paralarla kuyumculardan altın almaları ve bozdurmaları yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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