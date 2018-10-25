Antalya ve Mersin'de kuvvetli rüzgar uyarısı

MERSİN (AA) - Mersin ve Antalya'da bugün yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra da batı kesimlerinden başlayarak Mersin'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiği belirtildi.

Saatte 50 ile 70 kilometre arasında esmesi tahmin edilen rüzgarın, kısa süreli de olsa yer yer 90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

Açıklamada rüzgarın Antalya'da yarın sabah saatlerinde, Mersin'de ise yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi.

Öte yandan Mersin'in Bozyazı ilçesinde sebze ekili üç cam sera, rüzgar nedeniyle zarar gördü.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, zarar gören seraların olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

