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Antalya ve Muğla sağanak yağışa teslim oldu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı

01.12.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 dakika süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede birçok ev ve işyerini sus bastı. Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evlerde, vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması yaptı. Öte yandan Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Üçkuyular Caddesi'ndeki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bir sağanak haberi de Antalya'nın Serik ilçesinden geldi. İşte haberin detayları...

Antalya ve Muğla sağanak yağışa teslim oldu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, 15 dakika içerisinde cadde, sokakları göle çevirdi, bazı evleri su bastı. Antalya'nın Serik ilçesinde yağan yağmur sonrası derelerin taşmasıyla seraları su bastı, araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra şiddetini arttırdı. Aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Üçkuyular Caddesi dereye döndü. Bazı noktaların göl, bazı noktaların da dereyi andırdığı yollarda trafik yavaşladı.

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MAZGAL BAŞINDA NÖBET

Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, destek ekipleri ve çevre koruma ekipleri yağışın şiddetli olduğu anlarda sorun yaşanabilecek noktalarda hazır bekledi. Ekipler, tıkanıklık olan yerleri açarak suyun daha fazla birikmesinin önüne geçti.

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EVLERİ SU BASTI

Yağış nedeniyle Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 4 daireyi ise atık su bastı. Yağışla klozetlerden taşan atık sular evlerin içerisine doldu. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri, suyu tahliye etmeye çalıştı. Atık su tam olarak tahliye olmayınca kapıların eşik kısmı kırıldı.

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Evini atık su basan Hamza Doruk, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"15 dakika sağanak yağmur bastı. Geçen haftaki yağışta da aynı durumla karşılaştık. Ertesi günü belediye çalışanları geldiler, temizlediler ama çözüm bulunacağı söylendi. Eyvallah dedik, tamam dedik. Ama çözüm bulunamadı, bugün 15 dakika yağmur bir memlekete ne yapabilir? 4 daireyi birden bastı. Sadece bizim daire değil. Komşunun dairesinde eşiği biz kırdık. İçerisi su dolmuş kadının yazık. Eşyaları su altında kaldı. Kendi evimizden vazgeçtik, ona yardıma koştuk. Bizim evin hali zaten ortada. Ne yapabiliriz ben anlamıyorum, çözümü biz mi bulacağız? Vatandaşım ben. Ben MUSKİ’yi aramışım, belediyeye gitmişim. Ben her türlü başvurumu yaptım. Ben daha ne yapabilirim? Burada hata olduğunu, borularda tıkanıklık olduğunu anlattık."

Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evlerde, vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması yaptı.

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ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİ SELE TESLİM OLDU

Antalya’nın Serik ilçesinde 1 saat süren sağanak yağmurda rögarlar taşınca bazı sürücüler yollarda kaldı. Sürücülerin yardımına trafik polisleri ve itfaiye ekipleri yetişti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren Serik’te etkili oldu. Havanın karardığı ilçede şiddetli yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Kadriye Mahallesi’nde derelerin taşması ile çilek seraları su altında kaldı. Yağmur sırasında denizin üzerinde oluşan hortum ise kameralara yansıdı. Şiddetli yağmurda bazı bölgelerde de tarım alanları ve narenciye ağaçları sular içerisinde kaldı.

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"YOLDAN GEÇERKEN SUDA MAHSUR KALDIM"

Öte yandan, yağan yağmur rögarların taşmasına neden oldu. D-400 karayolu üzerindeki Belek kavşağında rögarın taşması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Taşan suyun içerisinde iki araç mahsur kaldı. Sürücülerin yardımına itfaiye ve polis ekipleri koştu. Polis ekipleri taraftan yol trafiğe kapatılırken, araç ise itfaiye ekipleri tarafından çekildi. Yolda mahsur kalan Yakup Vural, "Yoldan geçerken suda mahsur kaldım. Çok fazla yağmur yağdı. Araç kendisini kilitledi, en kısa sürede açılmasını diliyorum. İtfaiye ve polis arkadaşlar yardımımıza koştu." dedi. (İHA)

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antalya Muğla

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