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Antalya'ya adeta akın ettiler! Sayı 9 milyonu aştı... Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış

11.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya turist akınına uğradı. Kenti 1 Ocak- 10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 9 milyonu aşarak 9 milyon 56 bin 921 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, turist sayısında yüzde 21 artış yaşandı.

Antalya'ya adeta akın ettiler! Sayı 9 milyonu aştı... Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış

Turizm merkezi Antalya'ya turist akını... İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Antalya'ya 1 Ocak- 10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21 artış kaydedildi.

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YÜZDE 11 ARTIŞ!

Ağustos ayının ilk 10 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artışla ziyaretçi sayısı 872 bin 833 oldu.

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Antalya'da, turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'un 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 9 milyon 27 bin 348 turist gelmişti. Bu sayı, 2023 yılının aynı döneminde geride bırakıldı.

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(DHA)

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antalya turist

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